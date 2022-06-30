Один з найбільших виробників сантехніки в Росії позбувся свого російського бізнесу

Іспанський виробник санітарної кераміки Roca Group підписав протокол про наміри передати свій бізнес у Росії місцевому менеджменту.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті компанії.

"Група йде на цей крок після ретельної оцінки можливостей компанії на цьому ринку. Остаточне закриття цієї угоди залежить від схвалення місцевими органами влади та завершення адміністративних процедур", – зазначається у повідомленні.

Roca Group працювала в Росії з 2004 року через дочірню компанію ТОВ "Рока Рус", була одним з найбільших виробників сантехніки в Росії.

Компанії належать заводи у Ленінградській області, а також дві фабрики з виробництва санітарної кераміки у Поволжі, одна – у Калузькій області, а також завод з виробництва акрилових ванн у місті Новочебоксарську (Чуваська Республіка). У квітні 2011 року Roca Group придбала найбільшого російського виробника меблів для ванних кімнат – компанію "Акватон" в Московській області.

30 квітня вона повідомила про призупинення роботи в Росії на невизначений строк, внаслідок чого на російському ринку очікується дефіцит продукції під торговими марками Roca, Jika, Laufen, Santek, Santeri, "Акватон".