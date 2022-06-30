Кабмін дозволив оформлення угод з нерухомістю за довіреністю

Кабінет міністрів дозволив нотаріусам посвідчувати договори про продаж нерухомості, якщо продавця за довіреністю представляє інша особа.

Відповідна постанова Кабміну №719 від 24 червня набула чинності 29 червня, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Постановою передбачена можливість нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, про задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, а також нотаріальне засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки у статутному капіталі юридичної особи, які укладаються від імені фізичної особи - відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на підставі довіреності:

якщо з дня посвідчення нотаріусом довіреності до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта) не сплинуло одного місяця (двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави);

якщо з дня посвідчення довіреності до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта) сплинуло більше вищевказаного строку, за умови отримання нотаріусом заяви довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом (не раніше ніж за сім календарних днів), консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави (не раніше ніж за один місяць) до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта);

якщо така довіреність посвідчена нотаріусом без використання спеціальних бланків нотаріальних документів – за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей з внесенням до нього відомостей про наявність повноважень, необхідних представникові для укладення (підписання) відповідного договору (акта);

Такі нотаріальні дії щодо одного об’єкта нерухомого майна можна вчиняти не частіше, ніж раз за місяць.

При цьому нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності на нерухоме майно здійснюється за загальним правилом: за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору.

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Цією ж постановою скасовано заборону щодо нотаріального засвідчення справжності підписів на актах про передачу нерухомого майна до та із статутних капіталів юридичних осіб, а також нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу предмета іпотеки, що належить фізичній особі, за споживчим кредитом, крім випадків, коли такий продаж здійснюється за згодою іпотекодавця.

Водночас постановою запроваджується низка заборон на вчинення нотаріальних дій нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано на окупованих територіях, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, крім:

посвідчення довіреностей на право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах (викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів) та інших довіреностей, які відповідно до вказаної постанови можуть бути викладені на білих аркушах паперу;

засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон (вчиняється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів);

засвідчення вірності копій документів;

інших нотаріальних дій, які відповідно до законодавства можуть бути вчинені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

Також постановою визначено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці.

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості в умовах воєнного стану, їх зможуть посвідчувати нотаріуси, внесені Мін’юстом до окремого реєстру.