Чехія обмежила можливості отримання вищої освіти для росіян і білорусів

Згідно з рішенням міністерства освіти Чехії, кілька сотень російських та білоруських студентів, які навчаються за технічним спеціальностям у чеських університетах, будуть змушені припинити навчання або змінити предмет. У своєму рішенні влада країни посилається на санкції, прийняті Європейським Союзом у відповідь на розв'язану Росією війну проти України.

Про це йдеться в матеріалі DW.

"Ці санкції засновані на прямо застосовних постановах Ради ЄС (№833/2014, №692/2014, №2022/263 та №765/2006), які забороняють надання технічної допомоги фізичним та юридичним особам та організаціям із перелічених країн. На думку комісії, надання вищої освіти та підтримка прикладних досліджень, серед іншого, можуть вважатися технічною допомогою", – заявила заступниця міністра освіти Радка Вільдова у листі до чеських університетів.

Однак, оскільки університети в Чеській Республіці мають сильну академічну автономію, міністерство може лише рекомендувати, із яких курсів слід виключити російських студентів. Як повідомляє новинний сервер Aktuálně.cz, Вільдова попередила університети, що вони "ризикують втратити свій міжнародний авторитет", якщо не дотримуватимуться санкцій.

Одним із вузів, що зіткнулися з цією проблемою, є Чеський технічний університет (CTU) у Празі. Сьогодні тут навчаються близько 17 тис. студентів, майже 800 із них – з Росії.

Для російських студентів, які бажають продовжити навчання у сферах, які підпадають під санкційні обмеження, таких як кібернетика чи аеронавтика, університет запропонував можливість подати заявку у формі листа до ректорату, в якому вони дистанціюються від війни Росії проти України. Із цими листами вони можуть звернутися до фінансово-аналітичного управління при Мінфіні Чехії (FAU) за дозволом на продовження навчання.