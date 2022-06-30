Україна отримала кредит на 450 мільйонів євро під гарантії Великої Британії

Україна отримала кредит у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" під гарантії, надані урядом Великої Британії.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, загальна сума отриманих кредитних коштів становить 446,8 млн євро, в рамках цього фінансування гарантія Великої Британії становить 424,6 млн євро.

"Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 червня Україна отримала грант від США на $1,3 млрд. Ці кошти також будуть спрямовані на оплату праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери.