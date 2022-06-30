Туреччина підготувала 20 кораблів для вивезення зерна з України, – Ердоган

Туреччина продовжує дипломатичні зусилля з метою відкриття коридорів для вивезення зерна з України, у регіоні вже є близько 20 кораблів, які готові виконувати цю місію.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на пресконференції за результатами саміту НАТО в Мадриді, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо підтримувати телефонну дипломатію з Путіним і паном Зеленським. У нас є дорожня карта, реалізація якої розпочата. Ми намагатимемося запустити цей коридор якомога швидше. Ми маємо близько 20 кораблів у регіоні, які готові до вивозу зерна з України. Ми й надалі забезпечуватимемо розвантаження та доставку продукції в треті країни", – сказав Ердоган.

За словами Ердогана, наступні телефонні розмови із президентом України та президентом Росії він має намір провести в кінці цього тижня чи на початку наступного.

Раніше Греція заявила про готовність запропонувати свої кораблі для вивезення морським шляхом українського зерна, заблокованого Росією.

До того заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.