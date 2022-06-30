"Енергоатом" вперше викупив потужності для експорту електроенергії в Румунію

Доступну пропускну спроможність міждержавного перетину 100 МВт для експорту електроенергії до Румунії на 2 липня, третій день відкриття цього напрямку після погодження ENTSO-E, викупили одразу дев'ять компаній, вперше в аукціоні зарезервувала потужність 159 МВт НАЕК "Енергоатом".

Згідно з результатами добового аукціону НЕК "Укренерго", крім "Енергоатому", покупцями пропускної спроможності знову стали "ДТЕК "Західенерго" (753 МВт-год), "Ле Трейдінг Україна" (625 МВТ-год), "Нові технології 3000" (360 МВт- ч), "ЕРУ Трейдінг" (260 МВт-год), "Некстрейд" (25 МВт-год), "Артлекс Енерджі" (14 МВт-год), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, вперше взяли участь в аукціоні на Румунію "Д.Трейдінг" та "УкрГаз Ресурс"– вони планують експорт 53 МВт-год та 9 МВт-год відповідно.

В цьому аукціоні, як і в попередньому, також брали участь "Смарт Грід Україна" та "Укргідроенерго", але безрезультатно.

Як повідомлялося, експорт електроенергії з України до Румунії потужністю 100 МВт розпочався із 30 червня. В аукціоні на цю дату та на 1 липня виграли 5 та 6 учасників відповідно. Ціна перерізу склала 10 млн грн та 13,6 млн грн.

Найвищою за результатами обох аукціонів стала ціна з постачанням на 20:00 – 8,3 тис. грн за МВт-год, найнижчою – 1,47 тис. грн за МВт-год на 3:00.

Нагадаємо, 27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім буде відкрито напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту становить 100 МВт. За місяць "Укренерго" очікує збільшення експорту.