Завтра в усіх тролейбусах Черкас запрацює електронна оплата за проїзд
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Відзавтра, 1 липня, в усіх черкаських тролейбусах запрацює електронна оплата за проїзд.
Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
За його словами, тепер пасажири тролейбусів зможуть розрахуватися за проїзд кількома способами:
- карткою будь-якого банку, телефоном, смарт-годинником, які підтримують технологію безконтактної оплати,
- придбати одноразові квитки (які діятимуть упродовж семи днів) в мережі платіжних терміналі (McLaut), які є практично у всіх магазинах міста.
"У перспективі за допомогою автоматичної системи оплати обліку проїзду ми зможемо аналізувати поїздки пасажирів. Це дозволить у разі необхідності скоригувати рух транспорту, де потрібно – змінювати схеми руху маршрутів, збільшувати чи зменшувати кількість машин", – зазначив Бондаренко.