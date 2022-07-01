У Німеччині зросло безробіття через українських біженців

У Німеччині вперше за багато місяців зросло безробіття через українців, які отримали в країні тимчасовий захист і почали реєструватися у центрах зайнятості.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

Профільне федеральне відомство оприлюднило статистику за червень, згідно з якою кількість безробітних склала близько 2,3 млн осіб і становить 5,2% – на 0,3% більше, ніж у травні. Водночас показник все ще нижчий, ніж у червні 2021 року.

"Ситуація на ринку праці загалом залишається стабільною. Різке зростання кількості непрацевлаштованих людей у червні пов’язана з тим, що зараз українські біженці реєструються у центрах зайнятості й починають потрапляти у статистику", – пояснив керівник Федерального агентства з працевлаштування Детлеф Шеєле.

За останніми правилами, українці, які отримують у Німеччині тимчасовий захист і хочуть отримувати фінансову підтримку, мають реєструватися у центрах зайнятості.