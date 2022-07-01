Бельгія припиняє видачу туристичних віз росіянам

Консульство Бельгії в Росії припиняє видачу короткострокових віз, зокрема туристичних, з 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні оператора візових центрів VFS Global, передає Укрінформ.

Як повідомляється, з липня візовий центр Бельгії у РФ буде приймати заяви тільки на студентські, робочі візи, а також візи для возз'єднання сім'ї.

Як повідомлялося, уряд Чехії тимчасово зупинив видачу віз і дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі. Рішення діятиме до березня 2023 року.

Посольство Данії в Росії також зупинило прийом заяв на короткострокові візи.

До того МЗС Литви також призупинило видачу віз громадянам РФ у зв'язку з російським вторгненням в Україну.