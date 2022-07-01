Дефіцит платіжного балансу у травні зріс до $1,9 мільярда, – Нацбанк

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у травні 2022 року становив $1,9 млрд, що у 6,8 раза більше дефіциту у травні 2021-го ($280 млн).

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



Так, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у травні становив $132 млн, що в 2,8 раза менше за профіцит у травні 2021 року ($373 млн).



Нацбанк також повідомив, що експорт та імпорт товарів за місяць скоротилися на 48,6% та 24,5% відповідно.



Основним чинником падіння обсягів експорту до $2,7 млрд було скорочення експорту чорних та кольорових металів – на 70,2%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів на 39,7%, продукції хімічної промисловості – на 53,8%, деревини та виробів із неї – на 1,2%, мінеральних продуктів (у тому числі руд) – на 52,9% та продукції машинобудування – на 37,1%.



Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $3,7 млрд, у тому числі неенергетичний імпорт – на 28,7%. Зокрема, на 32,3% впав імпорт промислових виробів, на 39% – продукції машинобудування, на 22,5% – продовольчих товарів, на 60,7% – чорних та кольорових металів, на 42,1% – продукції хімпромисловості, а деревини та виробів з неї – на 64,8%.



Водночас енергетичний імпорт зріс на 1,1%.



За оцінками Нацбанку, у травні було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1 млрд порівняно з профіцитом $308 млн у травні минулого року. НБУ пояснив це зростанням біженців за кордоном, чиї витрати перевищили витрати травня минулого року у 3,9 раза. Водночас експорт послуг скоротився на 9,3%.



Профіцит балансу первинних доходів у травні-2022 становив $879 млн проти дефіциту в $492 млн минулого року. Надходження за статтею "оплата праці" знизилися на 76,3%, а виплати за доходами від інвестицій – на 76,3%.



Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у травні поточного року склало $133 млн проти $378 млн у травні попереднього року.



Чистий відтік за фінансовим рахунком становив $2,1 млрд (у травні 2021 року – $700 млн), що було зумовлено відпливом коштів за операціями приватного сектору.



Чистий приплив за операціями держсектора становив $900 млн (у травні 2021 року – відтік $62 млн).



Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $131 млн, тоді як у травні попереднього року цей показник становив $240 млн.



Як зазначив регулятор, чисте зменшення зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $213 млн. Воно було зумовлене зменшенням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $273 млн та чистою купівлею банками цінних паперів нерезидентів на $58 млн.



Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за вказаний звітний місяць зросла на $3,1 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої заборгованості за торговельними кредитами на $1,7 млрд, зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $1,5 млрд (знов за рахунок біженців).



Станом на 1 червня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $25,1 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом 3,6 місяців.