США заблокували трастовий фонд російського олігарха Керімова на понад $1 мільярд

США заявляють, що заблокували траст вартістю понад $1 млрд, пов’язаний із російським олігархом Сулейманом Керімовим.

У повідомленні Міністерства фінансів США зазначили, що Керімов таємно керував Heritage Trust, переводячи гроші в Сполучені Штати через підставні компанії і фонди в Європі, передає Радіо Свобода.

Заява пролунала через кілька тижнів після того, як Фіджі передали США супер’яхту, пов’язану з Керімовим.

Міністерка фінансів Джанет Єллен пообіцяла, що Вашингтон продовжуватиме використовувати "повний спектр інструментів, щоб викривати і перешкоджати тим, хто прагне уникнути санкцій і приховати свої незаконно здобуті прибутки".

Керімов перебуває під санкціями США з 2018 року через звинувачення у відмиванні грошей і його роль у російському уряді. Його імперія побудована в основному на значних природних ресурсах Росії.

У лютому, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Керімов разом із кількома іншими мільярдерами з’являвся на зустрічі з Путіним.