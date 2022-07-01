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Пільгове розмитнення автомобілів – скасоване. В Україну завезли майже 237 тисяч авто

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Пільгове розмитнення автомобілів – скасоване. В Україну завезли майже 237 тисяч авто
Упродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Як повідомлялося, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Алекс Морган
    300 тисяч чиновників дозволили холопам не платити податок 3 місяці, небачена щедрість) тепер всі мають заплатити за утримання цих упирів
  • Mikhail F
    ахах ,если сделать налог не 80% а 160% то бюджет не дополучит 50 млрд.,)) даже логика у чинуши не работает, полные экономические дибилы
  • valera ivolgov
    ЗЕЛЕНІ КЛОУНИ - НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 40 МІЛІОНІВ ЛЮДЕЙ МІНІМУМ.
    У 40 % З НИХ Є ВОДЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ. ДЕ БІЛЬШОСТІ З НИХ КУПИТИ
    ДЕШЕВУ ІНОМАРКУ, А КЛОУНИ ?
    ПІДСКАЖІТЬ, ЯК ЩО ЗНАЄТЕ,
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