"Укрзалізниця" попередила про зміни у розкладі руху приміських поїздів на заході країни

У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт "Укрзалізниця" попередила про тимчасові зміни розкладу руху деяких приміських поїздів Львівської залізниці.