В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум

Із 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 грн до 2 600 грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування.

Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настане з 1 липня цього року, розмір допомоги складе:

потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 44 200 грн;

сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 260 000 грн;

утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 52 000 грн.

Раніше ці виплати становили 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн відповідно.