За час перебування на острові Зміїний окупанти втратили техніки на $900 мільйонів

У четвер, 30 червня, російські загарбники залишили стратегічно важливий острів Зміїний у Чорному морі, який був окупований з 24 лютого. Загальна оцінка знищеної на Зміїному та в навколишніх водах російської техніки сягає $915 млн.

Такі підрахунки провів український Forbes. Водночас журналісти наголошують, що враховано лише відомі й підтверджені втрати – перелік може не бути вичерпним.

За більш ніж чотири місяці перебування на острові найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн, який був уражений 13 квітня і затонув наступного дня.

Крім того, знищено щонайменше вісім зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.

Однією з важливих цілей стало рятувальне буксирне судно "Василий Бех". Воно було одним із найновіших – Астраханський судноремонтний завод спустив його на воду в 2016 році. За даними українських військових, на борту корабля був зенітно-ракетний комплекс "Тор". На дно корабель пішов 17 червня внаслідок влучання української ракети.

За час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир С1". Після знищення останнього з них 27 червня оперативне командування "Південь" повідомляло: військова операція розрахована на досить тривалий час і на абсолютне звільнення острова від окупантів. Проте острів було звільнено того ж тижня.

Острів Зміїний має площу 17 га і був єдиною територією Одеської області, окупованою росіянами. Після їхньої втечі область знову повністю під контролем України.