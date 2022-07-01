Інфляція в єврозоні знову оновила рекорд

Споживчі ціни в єврозоні у червні збільшилися на 8,6% у річному вираженні після зростання на 8,1% у травні. Це максимальний показник за історію підрахунків.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу, передає Інтерфакс-Україна.



Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували зростання споживчих цін на 8,4%.



Інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2% більш ніж у чотири рази. Це може стати додатковим аргументом на користь підвищення ключових процентних ставок у єврозоні. Наступне засідання ЄЦБ відбудеться 21 липня.



Висока інфляція обумовлена головним чином підвищенням цін на енергоносії, що склало 41,9% у річному вираженні після підйому на 39,1% у травні.



Продукти харчування, алкоголь та тютюн минулого місяця подорожчали на 8,9% проти 7,5% місяцем раніше, промислові товари – на 4,3% проти 4,2%. І лише зростання вартості послуг трохи сповільнилося до 3,4% із 3,5% у травні.



Ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у червні збільшилися на 3,7% у річному вираженні після підвищення на 3,8% у попередньому місяці. Економісти в середньому очікували на збільшення на 3,9%.