Рада призначила нового омбудсмена

Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця (група "За майбутнє") на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Кандидатуру Лубінця підтримали 250 нардепів.

Раніше Дмитро Лубінець очолював Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він був членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи та першим заступником голови правління ГО "Народно-патріотичний союз Донбасу".

Як повідомлялося, 31 травня Верховна Рада достроково звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини. Своєю чергою сама Денісова пообіцяла оскаржити своє звільнення в суді.