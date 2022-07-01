Ціни на автогаз у мережах АЗС за місяць знизилися на 2 гривні за літр

Середня ціна на скраплений газ з 1 червня по 1 липня у мережах АЗС знизилася на 1,99 грн – до 39,40 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 4,01 грн і 4 грн – до 37,99 і 37,98 грн/л відповідно.

За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,91-39,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 37,95 грн/л (-4 грн до 1 червня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 5,2 і 2 грн/л, до 37,79 і 39,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 2-5 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Зазначається, що зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг.