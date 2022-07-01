Рада розширила повноваження місцевої влади при використанні бюджетних коштів
За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7426 в цілому проголосували 270 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Метою проекту у пояснювальній записці до нього вказано є "удосконалення та спрощення бюджетних процедур в умовах воєнного стану з метою ефективного та оперативного прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення першочергових потреб у разі збройної агресії чи загрози нападу, забезпечення національної безпеки та соціального захисту громадян України".
Для цього до Бюджетного кодексу внесено зміни, відповідно до яких в умовах воєнного стану скасовується низка обмежень щодо здійснення видатків за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.
Крім цього, органам місцевого самоврядування в умовах воєнного стану дозволено спрямовувати кошти спеціального фонду до загального фонду з метою забезпечення першочергових видатків.
"Для прикладу, на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів є чималі обсяги коштів екологічного податку, які спрямовуються на здійснення природоохоронних заходів. Водночас, в умовах воєнного стану в пріоритеті фінансування життєвонеобхідних потреб жителів територіальних громад", – зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.
Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зазначає, що у проєкті відсутні обмеження щодо напрямків використання відповідних вивільнених коштів, що може призвести до ризиків зловживання наданою нормою на практиці.