Рада розширила повноваження місцевої влади при використанні бюджетних коштів

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №7426 в цілому проголосували 270 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою проекту у пояснювальній записці до нього вказано є "удосконалення та спрощення бюджетних процедур в умовах воєнного стану з метою ефективного та оперативного прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення першочергових потреб у разі збройної агресії чи загрози нападу, забезпечення національної безпеки та соціального захисту громадян України".

Для цього до Бюджетного кодексу внесено зміни, відповідно до яких в умовах воєнного стану скасовується низка обмежень щодо здійснення видатків за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.

Крім цього, органам місцевого самоврядування в умовах воєнного стану дозволено спрямовувати кошти спеціального фонду до загального фонду з метою забезпечення першочергових видатків.

"Для прикладу, на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів є чималі обсяги коштів екологічного податку, які спрямовуються на здійснення природоохоронних заходів. Водночас, в умовах воєнного стану в пріоритеті фінансування життєвонеобхідних потреб жителів територіальних громад", – зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зазначає, що у проєкті відсутні обмеження щодо напрямків використання відповідних вивільнених коштів, що може призвести до ризиків зловживання наданою нормою на практиці.