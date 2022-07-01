Російські авіакомпанії вперше попросили владу повернути літаки за кордон

Російські авіакомпанії почали просити Мінтранс РФ про повернення літаків закордонним орендодавцям.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерело, близьке до відомства.

Так, дві російські авіакомпанії вперше із запровадження санкцій попросили Мінтранс про повернення літаків закордонним лізингодавцям. За словами співрозмовника видання, компанія S7 та вантажна AirBridgeCargo (входить до ГК "Волга-Дніпро") звернулися до міністерства у квітні та травні, але поки не отримали відповіді.



Представник S7 підтвердив інформацію, уточнивши, що компанія подала заявку на повернення лізингодавцю двох Boeing 737-8 МАХ "через відсутність сертифікату типу в Російській Федерації і, відповідно, неможливості його експлуатації". Експлуатацію цього літака в Росії заборонили після катастроф за його участю в Індонезії та Ефіопії, пише видання.

За словами джерела, близького до ГК "Волга-Дніпро", AirBridgeCargo планує повернути 14 із 16 вантажних Boeing 747, які зберігаються у Шереметьєво. У травні джерело газети повідомляло, що "Волга-Дніпро" веде переговори з лізингодавцем Dubai Aerospace Enterprise про повернення літаків для подальшої передачі у фінансовий лізинг Etihad: компанія розраховувала, що зможе спільно експлуатувати літаки, перереєструвавши російську компанію на нову юрособу в рамках спільного підприємства.



"Успіх підприємства залежатиме від того, чи знайдуть юристи обох сторін спосіб, як експлуатувати літаки з урахуванням санкцій США, а також британських санкцій проти голови ради директорів "Волга-Дніпро" Олексія Ісайкіна", – відзначило джерело видання.

За словами іншого співрозмовника, "рішення щодо AirBridgeCargo попередньо узгоджено на рівні уряду" і може бути ухвалене у серпні чи вересні.

При цьому опитані газетою учасники галузі розцінюють затяжний розгляд заявок у Мінтрансі як "негласну заборону повернення літаків".

Нагадаємо, раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство про примусову реєстрацію літаків у своєму реєстрі, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. Зокрема, санкції забороняють операційний лізинг літаків на користь російських перевізників. Тому в односторонньому порядку було розірвано договори лізингу понад 700 іноземних літаків, при цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Водночас авіаційна влада Бермуд та Ірландії, де було зареєстровано найбільше літаків, що використовувалися російськими авіакомпаніями, призупинила дію їх сертифікатів, а Федеральне авіаційне управління США знизило рейтинг безпеки польотів для авіакомпаній Росії, вважаючи, що Росавіація не відповідає нормам безпеки ICAO.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.