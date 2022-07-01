Рада схвалила євроінтеграційні законопроєкти про захист інтелектуальної власності та авторських прав
За прийняття відповідного урядового законопроєкту №6464 у першому читанні проголосували 260 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказана імплементація до національного законодавства положень Угоди про асоціацію с ЄС щодо процедур і засобів захисту прав інтелектуальної власності, передбачених Директивою 2004/48/ЄС.
Зокрема, документом врегульовується застосування до порушника разового грошового стягнення або виплати компенсації на користь власника права інтелектуальної власності.
Крім того, Верховна Рада 276 голосами прийняла у першому читанні законопроєкт №5552-1 "Про авторське право і суміжні права", який передбачає імплементацію у законодавство України низки директив ЄС щодо авторського права і суміжних прав, відповідно до Угоди про асоціацію.
Зокрема, цей законопроєкт встановлює:
- перелік об’єктів авторського права, суміжних прав та творів, які не є об'єктами авторського права з урахуванням норм законодавства Європейського Союзу;
- реєстри щодо окремих видів об’єктів авторського права і суміжних прав, зокрема сирітських творів, творів, оригінальних художніх творів, щодо яких поширюється дія права слідування тощо;
- суб’єктів авторського права та суміжних прав, у тому числі на окремі види об’єктів з урахуванням норм законодавства Європейського Союзу;
- строк чинності авторського права та суміжних прав;
- особливості здійснення авторських та суміжних прав та їх захисту.