Німеччина вимагає розблокувати транзит російських товарів до Калінінграда, – Spiegel

Уряд Німеччини невдоволений діями Литви, яка обмежила транзит товарів з Росії до Калінінградської області, та вимагає від Вільнюса й Брюсселя скасувати цю заборону, щоб уникнути ескалації конфлікту з РФ.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на джерела, передає Європейська правда.

На думку уряду Німеччини, транзит товарів із РФ до Калінінграда не повинен підпадати під санкції, оскільки йдеться про "перевезення з Росії до Росії".

Берлін також побоюється, що черговий конфлікт із Москвою може загостритися і вона, приміром, застосує силу для пробиття сухопутного коридору. У такому разі німецькі військові, що перебувають у Литві як солдати НАТО, будуть змушені воювати проти Росії.

"Німці тиснуть на Єврокомісію, щоб гарантувати, що санкції не застосовуються до Калінінграда. Вони побоюються, що їхні солдати можуть бути втягнені у військовий конфлікт, і дозволяють Росії себе залякувати", – стверджують джерела Spiegel в уряді Литви.

Очікується, що до 10 липня Єврокомісія запропонує вирішення ситуації.

Водночас Литва наполягає, що дотримується права ЄС у тлумаченні санкцій, і зазначає, що Москва підготувалася до обмеження транзиту – адже ще у травні збільшила у понад два рази імпорт сталі до Калінінграда.

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Як повідомлялося, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела інформувало, що Європейська Комісія обговорює можливість виключити Калінінградську область РФ із дії санкційного режиму, який передбачає обмеження транзиту через Литву, аби не провокувати ескалацію з Москвою.

Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.