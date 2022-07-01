Нацкомісія підвищила тарифи на зберігання газу в українських сховищах у 2-4 рази (оновлено)

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на послуги підземного зберігання (закачування, відбору) газу з 1 липня.

Відповідну постанову №656 НКРЕКП прийняла 30 червня, повідомляє пресслужба оператора підземних сховищ газу АТ "Укртрансгаз".

В компанії нагадали, що регулятор розпочав перегляд тарифів наприкінці минулого року, однак з початком воєнного стану запровадження нових тарифів було відтерміновано.

"Збільшення вартості послуг ПСГ стало очевидним ще до початку повномасштабної війни і посилилось із її початком. Попередній перегляд тарифів на послуги підземних газосховищ відбувався у середині 2020 року. За цей час у понад 6 разів зросла ціна на природний газ, що спровокувало різке підвищення витрат на виробничо-технологічні потреби", – зазначається у повідомленні.

Таким чином, з 1 липня вартість послуг українських ПСГ складатиме:

зберігання (на добу) – 0,40 грн за 1000 кубометрів на добу (без урахування ПДВ);

відбір – 253,03 грн за 1000 кубометрів на добу (без урахування ПДВ);

закачування – 243,52 грн за 1000 куб. м на добу (без урахування ПДВ).

В компанії уточнили, що за умови бронювання індивідуальних послуг зберігання, закачування, відбору природного газу строком на місяць наперед застосовується коефіцієнт 1,1. При бронюванні на добу наперед – 1,2.

Таким чином, тарифи "Укртрансгазу" на зберігання природного газу зросли у 2,1 раза, на закачку – в 2,2 раза, на відбір – у 4 рази, уточнює Інтерфакс-Україна.

Разом із переглядом тарифів Постановою №657 було затверджено План розвитку газосховищ Оператора газосховищ на 2022-2031 роки на загальну суму 14,37 млрд грн.

"Це дозволить Укртрансгазу підтримувати надійну та безаварійну роботу системи ПСГ і, в тому числі, оновлювати технологічну базу мережі цього року там, де це дозволяє поточна ситуація", – додали в пресслужбі компанії-оператора ПСГ України.

Своєю чергою Асоціація постачальників енергоресурсів розкритикувала підвищення тарифів, оскільки це заохочуватиме видобувні компанії продавати газ відразу, а не формувати його запас на опалювальний період.