"Газпром" повністю зупинить "Північний потік"

Постачання російського газу в Європу через обидві нитки газопроводу "Північний потік" бузе повністю призупинено з 11 по 21 липня у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт.

Про це повідомляється на сайті дочірньої компанії російського "Газпрому" – Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу.

"Графік і план робіт були заздалегідь узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище та нижче потоком. Інформація про проведення робіт була своєчасно розкрита відповідно до вимог Регламенту (ЄС) No 1227/2011", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.