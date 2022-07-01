Україна вивчає варіанти реструктуризації зовнішнього боргу, – Bloomberg

Український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох поінформованих осіб.

За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.

За словами двох джерел, Міжнародний валютний фонд надає поради уряду України в аналізі фінансової та боргової ситуації. Офіційно представники МВФ, а також Мінфіну України ці обговорення не коментують.

Співрозмовники агентств стверджують, що один із варіантів, який розглядає Україна, передбачає так званий запит на згоду, тобто запит від емітента на згоду власника облігацій для внесення змін до умов випущених цінних паперів. Інший варіант передбачає використання заморожених активів Росії як застави, хоча юридична життєздатність такої ідеї не до кінця вивчена.

Bloomberg констатує, що такі переговори вказують на прагнення українського уряду залишатися в хороших стосунках із світовими інвесторами, зокрема, щоб мати можливість фінансувати відновлення країни після війни.

Водночас реструктуризація боргу за євробондами України як спосіб зниження її боргового тягаря допоможе гарантувати, що фінансування від головних союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не спрямовуватиметься на погашення власникам облігацій.

Наразі облігації України в доларах і євро торгуються нижче рівня, який вказує на ризик реструктуризації. Доларові облігації з погашенням у вересні в п'ятницю зросли вперше за вісім днів, торгуючись на рівні 58 центів за долар. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, облігації України з довшими строками погашення торгуються з дисконтом до 75% до номінальної вартості.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що Україна не планує проводити реструктуризацію зовнішнього боргу, оскільки виплати за ним цього року є не надто великими.