Рада спростить фінансову звітність для невеликих груп підприємств
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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6244 із поправками в залі про бухгалтерський облік, який пропонує змінити норми подання фінзвітності.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання парламенту.
За відповідне рішення проголосували 275 народних депутатів за необхідних 226 голосів.
Так, законопроєктом пропонується:
- запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств та звільнити від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні групи;
- удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі;
- уточнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом та вимог до обов’язкових реквізитів первинних документів.