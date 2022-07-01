Німецький інтернет-магазин Bonprix припинив роботу в Росії

Німецький інтернет-магазин одягу та взуття Bonprix повністю припинив роботу у Росії.

Як повідомляється на сайті магазину, компанія обіцяє обробити та доставити клієнтам замовлення, зроблені до вечора 30 червня, нові замовлення вже не приймаються.

"Всі замовлення товарів, оформлені до 18:00 за московським часом 30 червня 2022 року, будуть оброблені та доставлені відповідно до умов оферти", – йдеться в оголошенні на сайті магазину.

Німецький інтернет-магазин Bonprix входить до одного з найбільших у Європі концернів Otto Group. В Росії він почав працювати у 2006 році. Загалом він представлений у 30 країнах Європи, Північної та Південної Америки, спеціалізується на продажу одягу для дорослих та дітей, взуття, аксесуарів та товарів для дому.