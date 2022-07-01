"Ощадбанк" відмовився продавати пам’ятні монети Нацбанку

Національний банк України (НБУ) переглянув перелік банків-дистриб’юторів, які здійснюють реалізацію пам’ятних монет України та сувенірної продукції в умовах воєнного стану.

Зокрема, пам’ятні монети та банкноти України з 1 липня більше не продаватиме державний "Ощадбанк", який сам виступив з відповідною ініціативою, повідомляє пресслужба НБУ.

Також із 1 липня до ухвалення окремого рішення припиняється приймання замовлень у режимі реального часу через офіційне Інтернет-представництво Національного банку.

"Таке рішення пов’язане з погіршенням логістичної інфраструктури в умовах воєнного стану та внаслідок цього неможливістю банками у цих умовах якісно здійснювати обслуговування клієнтів через сервіс "Онлайн-замовлення", а також необхідністю першочергового забезпечення банками в умовах воєнного стану стабільної роботи банківської системи України з готівкою та безперебійного забезпечення економіки готівковими коштами", – пояснили в НБУ.

Водночас з 1 липня нумізматичну продукцію можна придбати в таких банківських установах: АБ "Укргазбанк", АБ "Радабанк", АТ "Таскомбанк", КБ "Приватбанк".

Розмір партій нумізматичної продукції, що раніше виділявся для сервісу "Онлайн-замовлення", додатково перерозподілено серед банків-дистриб’юторів.

"Банки-дистриб’ютори, які нині залишаються провідними каналами реалізації нумізматичної продукції Національного банку України, отримуватимуть до 70% від обсягів тиражів цієї продукції для її реалізації через власну мережу філій та відділень", – зазначається у повідомленні.