Американська Citigroup веде переговори про продаж свого бізнесу в Росії, – Reuters

Американська фінансова корпорація Citigroup Inc веде переговори з російським "Експобанком" про продаж свого бізнесу в Росії.

Переговори між "Експобанком" і Citi знаходяться на активній стадії і зосереджені на обговоренні ціни, яка задовольнить обидві сторони, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника агентства, Ігор Кім, ключовий акціонер "Експобанку", прагне розширити інвестиційно-банківський бізнес кредитора та переманює клієнтів з інших російських банків, які потрапили під санкції.

Якщо угода відбудеться, Citi стане другим західним кредитором, який продасть свій російський бізнес після того, як у квітні французький банк Societe Generale уклав угоду про продаж "Росбанку" компанії Interros Capital, пов’язаній з російським олігархом Володимиром Потаніним.

Як повідомлялося, у березні американська Citigroup заявила, що прискорить вихід з російського бізнесу, однак виконання зобов’язань перед клієнтами потребуватиме певного часу. Компанія також припинила залучати нових клієнтів в РФ.

Раніше Citigroup розкрила розмір ризику на свої російські активи – $9,8 млрд, або 0,4% від усіх активів групи.

Усі внутрішні операції Citi у Росії здійснюються через дочірній "Сітібанк". Чисті інвестиції Citi у Росію станом на 31 грудня 2021 року склали приблизно $1 млрд, більша частина цих коштів захеджована від послаблення курсу за рахунок форвардних контрактів. Ризик Citi за зобов'язаннями третіх сторін оцінюється в $8,2 млрд. Ця цифра включає корпоративні та споживчі кредити, боргові цінні папери, угоди репо, а також кошти на депозитах у Банку Росії та інших фінансових установах.