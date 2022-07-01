Експорт зернових зріс за рік на 8% попри війну, – Мінагрополітики

Україна в 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії та труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морпортів.

Про це йдеться в даних Мінгрополітики, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, у 2021/2022 МР зафіксовано зростання експорту даних культур до 48,51 млн тонн із 44,72 млн тонн у 2020/2021 МР, що викликано рекордним урожаєм у поточному МР і високою інтенсивністю його експорту до російського вторгнення.

При цьому Україна за червень 2022 року експортувала 1,41 млн тонн зернових культур, переважна більшість яких склала кукурудза – 1,22 млн тонн, або 86% загального обсягу поставок.

Темпи експорту зернових у червні поточного року були на 43,4% нижчими за показники аналогічного періоду минулого року (за червень 2021 року експортовано 2,49 млн тонн). Такий спад у міністерстві пояснюють блокадою військовими кораблями РФ українських морпортів – ключовою експортною інфраструктурою країни.

Уточнюється, що за період 22-30 червня на зовнішні ринки поставлено 502 тис. тонн зернових культур (55,7 тис. тонн на добу), тоді як за попередній звітний період з 15 по 22 червня – 294 тис. тонн (42 тис. тонн /добу). Таким чином, середньодобові темпи експорту після 22 червня зросли на 32,6% порівняно з попереднім звітним періодом.

Загалом у червні 2022 року експортовано 1,22 млн тонн кукурудзи, 143 тис. тонн пшениці, 36 тис. тонн ячменю та 2 тис. тонн борошна.

Загалом у 2021/2022 МР Україна експортувала 18,74 млн тонн пшениці (на 12,6% більше у порівнянні з аналогічною датою 2020/2021 МР), 23,54 млн тонн кукурудзи (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменю (+35,9%), 70,9 тис. тонн борошна (-44,1%).

Якщо порівнювати актуальні дані порталу АПК з його показниками за 21 лютого (останнім оновленням перед військовим вторгненням РФ в Україну), то можна встановити, що за час війни Україна експортувала 5,97 млн тонн зернових та зернобобових культур, з яких 4,86 ​​млн тонн кукурудзи, 0,89 млн тонн пшениці, 0,18 млн тонн ячменю і 0,005 млн тонн борошна.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що в умовах блокади українських морських портів Міністерство інфраструктури щоденно працює над переорієнтацією логістики на суходіл, зокрема, на західні кордони України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Так, задля вирішення глобальної продовольчої кризи, яку спровокувала Росія блокуванням портів, щомісяця нарощуються обсяги експорту зерна на 50%.