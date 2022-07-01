Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній
Відповідний проєкт постанови Кабміну, розроблений Мінекономіки, планувалося ухвалити на засіданні уряду 28 червня, однак його розгляд відклали, пише "Forbes Україна".
За словами співрозмовника видання серед членів Кабміну, одна з найбільш суттєвих причин – побоювання Мінфіну, що таке рішення може розкритикувати Євросоюз, що ускладнить отримання зовнішньої допомоги.
"Таке обмеження може суперечити реформі корпоративного управління", – пояснив урядовець.
Утім, в Мінекономіки остаточно не відмовились від своєї ініціативи.
"Будемо в індивідуальному режимі працювати з кожним міністерством та переглядати зарплати/виплати відповідно до сьогоднішніх реалій", – розповів співрозмовник у керівництві Мінекономіки.
Як повідомлялося, розроблений Мінекономіки проєкт постанови передбачав обмеження на період воєнного стану виплат членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).
Нагадаємо, Кабмін вже обмежував виплати членам наглядових рад державних компаній під час пандемії коронавірусу, однак згодом скасував це рішення.