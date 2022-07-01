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Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній

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Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній
Міністерство економічного розвитку та Кабінет міністрів відмовилися від ідеї обмежити винагороду топменеджерів у держсекторі.

Відповідний проєкт постанови Кабміну, розроблений Мінекономіки, планувалося ухвалити на засіданні уряду 28 червня, однак його розгляд відклали, пише "Forbes Україна".

За словами співрозмовника видання серед членів Кабміну, одна з найбільш суттєвих причин – побоювання Мінфіну, що таке рішення може розкритикувати Євросоюз, що ускладнить отримання зовнішньої допомоги.

"Таке обмеження може суперечити реформі корпоративного управління", – пояснив урядовець.

Утім, в Мінекономіки остаточно не відмовились від своєї ініціативи.

"Будемо в індивідуальному режимі працювати з кожним міністерством та переглядати зарплати/виплати відповідно до сьогоднішніх реалій", – розповів співрозмовник у керівництві Мінекономіки.

Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній 01

Як повідомлялося, розроблений Мінекономіки проєкт постанови передбачав обмеження на період воєнного стану виплат членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).

Нагадаємо, Кабмін вже обмежував виплати членам наглядових рад державних компаній під час пандемії коронавірусу, однак згодом скасував це рішення.

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Топ коментарі

  • Атас Злой
    Крадії під час війни проводять реформу корпоративного управління? Сказали б прямо, що не хотять обмежувати у доходах своїх братів, кумів, коханок, соквартальників та видатних сраколизів. Зовсім совість втратили і Бога не бояться.
  • Taras Rak
    виїхав за межі України, але як ФОП плачу податки в Україні. Після цих нових взагалі не хочеться платити податки до державного корита, щоб підтримувати усе це чинуше кодло . Краще буду напряму донатити ВСУ!
  • Алекс Морган
    Який сором! Гетманцев "общіпує гусей" як раз для цих казнокрадів! Бечиш держслужбовця, бий відразу ногами
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