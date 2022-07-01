"Запоріжсталь" Ахметова зменшила виплавку сталі з початку року на 54%

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у січні-червні поточного року знизив випуск прокату на 46,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 839,4 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомлється, виплавка сталі за шість місяців 2022 року знизилася на 53,6% – до 922,3 тис. тонн, чавуну – на 48,1%, до 1,13 млн тонн.

У червні поточного року меткомбінат виробив 146,9 тис. тонн чавуну (43,1% до червня 2021 року), 69,6 тис. тонн сталі (21,2%), 83 тис. тонн прокату (50,2%).

"Зниження рівня виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року пов'язане з дефіцитом сировини та логічними проблемами, спричиненими повномасштабними військовими діями на території України", – сказано в повідомленні.

Нагадується, що у зв'язку із загостренням військових дій у регіоні з початку березня група "Метінвест" перевела частину обладнання "Запоріжсталі" в режим гарячої консервації. Наприкінці березня комбінат частково відновив роботу цеху холодної прокатки для виробництва та відвантаження холоднокатаних рулонів європейському споживачеві. Через місяць після вимушеної зупинки комбінат вивів із консервації обладнання та частково відновив виробництво. У квітні 2022 року комбінат працював у середньому на 50% своєї потужності.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває у процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) Ріната Ахметова та група компаній "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%).