ОБСЄ закрила офіс в Україні після 23 років роботи через позицію Росії

Офіс координатора проєктів в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) припиняє свою роботу з п'ятниці, 1 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі, яка головує в ОБСЄ, Збігнєв Рау, передає Deutsche Welle.

Він пояснив, що рішення про зупинення мандату ухвалили через відсутність згоди в Постійній Раді ОБСЄ через позицію РФ.

Водночас міністр запевнив, що польське головування зробить все можливе для збереження досвіду та експертизи, напрацьованих за роки роботи, та подбає про те, щоб ОБСЄ зберігала свою присутність в Україні.

Рау наголосив, що Польща продовжить консультації з державами-учасницями ОБСЄ щодо майбутньої ролі та присутності організації в Україні.

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Офіс координатора проєктів ОБСЄ працював в Україні протягом 23 років та займався зокрема протидією торгівлі людьми, розбудовою спроможності в сфері гуманітарного розмінування, забезпеченням підтримки внутрішніх переселенців та осіб у вразливому становищі, підтримкою в гуманітарному розмінуванні, захистом довкілля та свободою медіа.

У середині лютого співробітники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні почали залишати Донецьк, який контролюється проросійськими силами.

Тоді організація заявила, що місія продовжить роботу в країні, а її спостерігачів розмістять у 10 містах по всій Україні.

Із початком повномасштабних бойових дій ОБСЄ оголосила евакуацію співробітників з країни.