Український борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

На позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО елемент "Культура приготування українського борщу" внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.

"Українська кухня тісно пов'язана з нашою культурою та історією. Борщ – це взагалі елемент об’єднання та національної ідентифікації всіх українців. Кожна родина у всіх регіонах нашої країни має свій рецепт приготування цієї страви. Відрізняються й локальні продукти. Та, однозначно, борщ має асоціюватись виключно з Україною. Бо саме тут його почали готувати сотні років тому і до сьогодні готують найкраще. Відтепер український борщ – офіційно під захистом ЮНЕСКО. Ніхто не має права привласнювати наше", – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

Так, члени Комітету в рішенні відзначили, що елемент виконує функцію соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження. В цьому сенсі елемент демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій.