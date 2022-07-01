"Укртрансгаз" розпочав підготовку до сертифікації ЄС

Оператор підземних газових сховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав підготовку до проходження незалежної сертифікації ЄС, запровадженої для операторів зберігання газу.

Про це голова "Укртрансгазу" Сергій Перелома заявив на засіданні Energy Communitу, повідомляє пресслужба компанії.

Він наголосив, що компанія впевнена в у успішному завершенні процесу сертифікації.

Перелома нагадав, що Європарламент дозволив країнам-членам зберігати стратегічні запаси газу у газосховищах держав, що є Договірними сторонами Енергетичного Співтовариства.

"Україна має такий статус і, відповідно, може і буде претендувати на зберігання страхових запасів газу країн ЄС. Оператор газосховищ готовий запропонувати до 10 млрд куб. м власних потужностей для зберігання газу країн ЄС. Відповідний позитивний та всесторонній досвід співпраці з іноземними замовниками послуг у нас уже є", – зазначив Перелома.

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Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна готова надати країнам Європи близько половини об’єму своїх підземних сховищ для створення запасу газу для проходження зимового періоду.

Нагадаємо, загалом у систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд кубометрів.