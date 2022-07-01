Статус тимчасового захисту в Європі отримали 3,6 мільйона біженців з України, – ООН

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 29 червня 2022 року становила 3,57 ​​млн.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), передає Інтерфакс-Україна.

Порівняно з даними від 16 червня, зростання склало близько 170 тис., а з кінця травня – близько 640 тис., значний внесок у нього внесло оновлення даних щодо Італії (приріст приблизно на 35 тис.) та Німеччини та Польщі (25-30) тис.).

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1,19 млн при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни прибуло 4,41 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 2,45 млн.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 670 тис. (дані на 21 червня) і 382,62 тис.

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ООН, посилаючись на дані уряду, зазначає, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 867 тис. біженців із України. Виходячи з поданих даних, значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового захисту в цій країні.

У Чехії ситуація, згідно з інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі, хто прибув, – 382,62 тис. із 382,77 тис.

У переважній більшості інших країн картина подібна до Чехії: статистика зафіксованих біженців повністю або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що, ймовірно, пов'язано з особливістю їхнього обліку. Винятком, подібним до Німеччини, є лише Румунія – 40,21 тис. зі статусом із 83,32 тис. зафіксованих у країні біженців та Естонія – 28,41 тис. із 43,91 тис.

Оновлення даних по Італії вивело її на четверте місце за кількістю зареєстрованих біженців з України – 132,62 тис. із 141,56 тис. зафіксованих у країні, тоді як Іспанія, в якій за декаду кількість зареєстрованих збільшилася на 4 тис., замикає п'ятірку з показником 123,8 тис.

Понад 50 тис. біженців з України зареєструвалися зі статусом тимчасового захисту також у Франції (дані на 13 червня) – 87,97 тис., Словаччині – 79,58 тис., Великобританії – 86,6 тис., Австрії – 73,77 тис. ., Нідерландах – 66,78 тис., Литві – 57,98 тис. та Швейцарії – 55,34 тис.

Слідом йдуть Бельгія – 48,38 тис., Португалія – 45,62 тис., Ірландія – 40,3 тис., Швеція – 38,98 тис., Латвія – 34,26 тис., Фінляндія – 29,16 тис., Данія – 28,9 тис. та Угорщина – 25,8 тис., а також згадані вище Румунія та Естонія.

Від 10 тис. до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Норвегії – 19,44 тис., Греції – 15,57 тис., Хорватії – 15 тис. та на Кіпрі – 13,68 тис.

Крім того, у статистиці ООН про тимчасовий захист представлені біженці, що набули статусу, в Словенії – 6,86 тис., Люксембурзі – 5,78 тис., Чорногорії – 4,65 тис., Ісландії – 1,22 тис., на Мальті – 1,17 тис., у Сербії та Косово – 0,78 тис. та Ліхтенштейні – 0,24 тис.

У таблиці також є дані з Болгарії, можливо, внесені з помилкою: згідно з ними там було зафіксовано 82,43 тис. біженців з України, проте статусу захисту отримали 118,41 тис.

ООН також вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, проте немає даних про набуття ними статусу: Туреччина (дані на 19 травня) – 145 тис., Молдова – 82,7 тис., Грузія – 21,67 тис., Азербайджан – 4,82 тис., Албанія – 1,77 тис., Північна Македонія – 0,94 тис., Вірменія – 0,49 тис. та Боснія та Герцеговина – 0,3 тис.

Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1,41 млн та 16,66 тис. осіб. У інформації ООН зазначається, що в РФ зафіксовано всі, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі – 9,28 тис. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН на 29 червня, з України з початку війни виїхало 8,4 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) 3,1 млн. Згідно з цією інформацією, загальну кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно 4,9 млн осіб, у тому числі в Росію – більше 1,4 млн осіб.

Число внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війну УВКБ ООН оцінює більш ніж у 7,1 млн. Крім того, близько 15,7 млн ​​осіб, за оцінками організації, потребують гуманітарної допомоги та захисту.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, у тому числі в Європі – 5 млн.