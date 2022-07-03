Єврокомісія виділила ще 360 мільйонів євро на проєкт залізниці Rail Baltica

Єврокомісія виділила ще близько 360 млн євро на реалізацію проєкту залізниці європейської колії Rail Baltica.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

Кошти виділені у рамках Європейського інструменту інфраструктурних мереж (Connecting Europe Facility, CEF).

Литва, Латвія та Естонія у січні 2022 року запросили додаткове фінансування Євросоюзу у розмірі близько 1,5 млрд євро на реалізацію проекту Rail Baltica. Водночас, ЄК затвердила фінансування у розмірі близько 420 млн євро.

Литва в січні подавала заявку в ЄК про виділення на проект додаткових 686,7 млн євро, проте було виділено близько 127 млн євро.

Rail Baltica з'єднає Таллінн, Ригу, Каунас, Варшаву та Берлін. У 2017 році вартість проєкту оцінювалася у 5,79 млрд євро. Восени минулого року Європейська рахункова палата дійшла висновку, що проєкт уже подорожчав більш ніж на 20% – до 7 млрд євро.

В обсязі до 85% проект фінансує Європейський Союз, решту Естонія, Латвія та Литва мають сплатити самостійно.