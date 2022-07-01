Кабінет міністрів скасував обмеження на експорт пшениці
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Відповідні зміни внесено до постанови "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік".
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Зокрема, виключено з Переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, товарну позицію "Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)", – уточнив Мельничук.
Він додав, що Кабмін також скасував квоти на експорт вівса та азотних добрив, запроваживши їх ліцензування.
Як повідомлялося, Кабмін запровадив ліцензування експорту пшениці 5 березня.
Тоді ж уряд ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.