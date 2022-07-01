Кабінет міністрів скасував обмеження на експорт пшениці

Відповідні зміни внесено до постанови "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Зокрема, виключено з Переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, товарну позицію "Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)", – уточнив Мельничук.

Він додав, що Кабмін також скасував квоти на експорт вівса та азотних добрив, запроваживши їх ліцензування.

Як повідомлялося, Кабмін запровадив ліцензування експорту пшениці 5 березня.

Тоді ж уряд ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.