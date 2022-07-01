Український експорт впав за півроку на 24%, – Мінекономіки

За перше півріччя 2022 року експорт з України скоротився на 23,7% в порівнянні з першим півріччям 2021 року і склав $22,8 млпд.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

При цьому обсяги експорту у другому кварталі склали $8,78 млрд, що на 37,4% менше, ніж в першому кварталі 2022 року.

У порівнянні з другим кварталом минулого року скорочення експорту в другому кварталі цього року склало ще більше 45,8% (-$7,42 млрд)

При цьому у фізичних обсягах зменшення квартального експорту склало ще значніше – 55,6%, тобто на 20,8 млн тонн. У другому кварталі Україна експортувала 16,6 млн тонн вантажів.

Качка додав, що головна причина скорочень – це блокування портів.

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Скорочення перевезень морським транспортом у другому кварталі в порівнянні до першого склало 86,5% (мінус 21,6 млн тонн).

При цьому, додав Качка, ситуація з експортом в розрізі місяців стабілізувалася і навіть покращилася.

Експорт у травні й червні відновив зростання після різкого падіння у березні. При цьому зростання експорту відбулося як по вартості, так і по обсягах.

У червні було експортовано 5,8 млн тонн вантажів на суму $3,18 млрд.

"При цьому слід звернути увагу на те, що у червні відбулося значне скорочення експорту залізної руди – 1,75 млн тонн проти 2,27 млн тонн у травні. Натомість істотно зріс експорт насіння соняшнику – 537 тис. тонн у червні. При цьому олія лишається найбільш прибутковою статтею експорту – $437 млн", – зазначив Качка.

Загалом у топ-10 товарів експорту в червні входять: олія, кукурудза, насіння соняшнику, руда, сталь (напівфабрикати), проводи, м‘ясо птиці, труби, чавун, соя.

Торгівля лишається диверсифікованою. Експорт 223 позицій на рівні 4 знаків класифікації перевищував $1 млн протягом місяця.

Географічно експорт повністю зорієнтований на ЄС. 78% українського експорту в другому кварталі 2022 року припадало на ЄС. Загальна вартість експорту до ЄС у другому кварталі – $6,86 млрд, є на 6,4% більшою, ніж у другому кварталі минулого року.

Натомість торгівля з іншими державами світу скоротилася в другому кварталі 2022 року у порівнянні з другим кварталом 2021 року на 80%.