Відремонтовано пошкоджений вибухом міст між Черніговом і Києвом, – "Укравтодор"

Відремонтовано пошкоджений вибухом міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

"Спочатку територію обстежили та розмінували сапери, далі розібрали завали зруйнованої штучної споруди, встановили нові бетонні плити прогонової будови, зверху – шар гідроізоляції та асфальтобетон", – сказано в повідомленні.

Траса М-01 Київ – Чернігів взяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення. Цим шляхом російські окупаційні війська проникли на територію України через білоруське КПП "Нові Яриловичі" та йшли в наступ на Київ та Чернігів. Через військові дії дорога зазнала серйозних руйнувань.

"Дорога М-01 – це найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом. Після деокупації області, проводимо окремі роботи по відновленню проїзду", – додали в "Укравтодорі".

Наразі по цій трасі: