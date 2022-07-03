Основним джерелом електроенергії в ЄС стали викопні види палива замість поновлюваних ресурсів, – Eurostat

Економічна активність у багатьох країнах ЄС відновилася в 2021 році після тривалого періоду локдаунів та інших обмежувальних заходів, введених у зв'язку з пандемією коронавірусу, і це відновлення у свою чергу позначилося на динаміці енергоспоживання в країнах блоку.

Про це пише Eurostat, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, загальний обсяг енергопостачання в ЄС збільшився на 4,2% порівняно з 2020 роком, при цьому попередні дані статистичного відомства зазначають, що головним джерелом енергоресурсів знову стали викопні види палива.

У 2020 році основним джерелом електроенергії були поновлювані ресурси.

Згідно з попередніми даними, у 2021 році найбільше збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у річному вираженні припало на сонячну енергетику (+13%), а також тверде біопаливо (+9,6%). Водночас обсяги генерації енергії за рахунок водних ресурсів та вітрової енергетики скоротилися через несприятливі погодні умови – на 1,2% та 3% відповідно.

Обсяг виробництва на АЕС минулого року зріс на 7% порівняно з роком раніше.

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Споживання продуктів нафтопереробки в ЄС збільшилося на 5% у 2021 році у річному вираженні після падіння на 12,4% у 2020 році, проте все ще залишалося нижчим за допандемійні рівні – на 8,1% порівняно з показником за 2019 рік.

Тим часом обсяг споживання твердих видів викопного палива 2021 року підскочив на 13,7% порівняно з роком раніше, коли було зафіксовано історичний мінімум на рівні близько 426,66 тис. тонн, проте став другим мінімальним із 1990 року. Порівняно з 2019 роком показник упав на 8%.

Споживання вугілля в 2021 році також збільшилося, але залишилося нижчим за допандемійне значення.

У свою чергу обсяг споживання в ЄС природного газу в 2021 році став максимальним за останні 10 років, збільшившись на 3,9% порівняно з роком раніше.

Як повідомлялося, оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.