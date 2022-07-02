Єврокомісія запропонувала виділити Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія пропонує надати Україні 1 млрд євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено в травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС продовжить надавати допомогу Україні і буде підтримувати її відбудову в довгостроковій перспективі.

Як повідомлялося, у травні у Євросоюзі наголосили, що готові надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.