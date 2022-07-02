Продаж валюти Нацбанком зріс до $4 мільярдів за місяць

Сальдо між продажем Національним банком валюти та її купівлею у червні досягло $3,95 млрд порівняно з $3,35 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,77 млрд у березні та $0,3 млрд у лютому.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



Так, минулого місяця НБУ збільшив продаж валюти до $3,98 млрд з $3,41 млрд у травні та $2,24 млрд у квітні.



Одночасно купівля валюти залишається на низькому рівні: у червні вона навіть скоротилася до $31 млн у порівнянні з $56 млн у травні та $41 млн у квітні.



Загалом за перше півріччя чистий продаж Нацбанком валюти склав $12,9 млрд.



Національний банк України з початку війни зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн/$. Незважаючи на заходи, що вживаються НБУ, в тому числі обмеження переведення в готівку гривневих карток за кордоном і підвищення облікової ставки з 10% до 25%, обсяг купівлі валюти зростає. Певні сподівання Нацбанк пов'язує зі скасуванням з 1 липня пільгового імпорту.



Поки що його міжнародні резерви знижувалися, зокрема, у травні на $2 млрд – до $25,1 млрд.



Основним джерелом їхнього поповнення під час війни є зовнішнє офіційне фінансування. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що в червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні, і завдяки коштам, що надійшли наприкінці місяця, вона близька до цієї суми.



Уряд оцінює щомісячні потреби бюджету у фінансуванні дефіциту $5 млрд.