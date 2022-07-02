Україна експортувала зернових та олійних за рік на $22 мільярди

Україна упродовж 2021/2022 маркетингового року, який завершився 30 червня, експортувала 61,5 млн тонн зернових та олійних вартістю $22,2 млрд.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

Зокрема, експорт пшениці становив 18,7 млн тонн вартістю $4,8 млрд. Кукурудзи – 23,54 млн тонн вартістю $5,8 млрд. Ячменю – 5,74 млн тонн вартістю $1,3 млрд.

Крім того, експортували 161,5 тис. тонн жита, 100 тис. тонн гречки і проса, 67,6 тис. тонн сорго, 12,6 тис. тонн вівса, 4,1 тис. тонн рису.

Також, за даними торгового представника, було експортовано 1,1 млн тонн сої на $641 млн 2,7 млн тонн ріпаку вартістю $1,7 млрд, а також 1,09 млн тонн соняшнику на $616 млн.

Качка додав, що попри чотири місяці заблокованих РФ портів, експорт 4,3 млн тонн соняшникової олії приніс Україні $5,8 млрд, 3,4 млн тонн шроту соняшникового– $960 млн, а 421 тис. тонн соєвого шроту – $230 млн.