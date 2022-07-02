Євросоюз хоче дозволити транзит до Калінінграда, але з обмеженнями, – Spiegel

Євросоюз планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості.

Про це пише німецький Spiegel із посиланням на джерела, передає Європейська правда.

Зазначається, що найближчими днями Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо застосування санкцій.

"Роз’яснення Єврокомісії прямо стосується всіх країн-членів ЄС, але здебільшого воно стосується лише ситуації з Калінінградом. Згідно з документом, Росії буде дозволено транспортувати підсанкційні товари до Калінінграда, але лише в обсязі, співмірному з поставками до вторгнення", – пише видання.

Це правило покликане запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград у порушення санкцій ЄС.

За документами литовської митниці буде визначено, скільки саме Росії дозволено доставити в анклав.

В особливих випадках, наприклад, для необхідного ремонту шлюзів, сума може бути перевищена, кажуть джерела в Брюсселі. Але Росії доведеться пояснювати кожен виняток.

Політика, прийнята Комісією, значною мірою відображає позицію німецького уряду. Берлін критикував підхід Литви. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне уникнути непотрібних провокацій Росії. Він неодноразово наголошував, що зробить усе від нього залежне, щоб НАТО не стало стороною війни між Росією та Україною. Німецькі солдати дислокуються в Литві і можуть бути втягнуті в можливий конфлікт.

Як повідомлялося, на думку голови комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсона, пропозиція канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити Росії перевозити підсанкційні товари до Калінінграда через Литву жодною мірою не обґрунтована.

"Можливо, за цим стоїть щось ще, чого ми не знаємо, але те, що ми починаємо шукати винятки у реалізації санкцій проти Росії, тоді як Росія не робить нічого, щоб розблокувати Одеський порт та дозволити вивіз зерна з України, безперечно дає Росії дуже неправильний сигнал", – сказав Міхкельсон.

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Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.