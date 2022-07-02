На Сумщині арештували десятки російських вагонів вартістю 30 мільйонів

На Сумщині наклали арешт на майно компаній, зареєстрованих в РФ, вартістю понад 30 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"У межах кримінального провадження слідчі поліції Шостки, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, звернулись до суду із клопотанням, за результатом якого накладено арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим в РФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вагони з товарно-матеріальними цінностями заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів, і на момент початку війни знаходилися в прикордонній громаді. Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.

"Пізніше з’ясувалося, що частина вантажу, який був у зазначених вагонах, було розкрадено. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 191 щодо не забезпечення належного зберігання під час транспортування територією України товарно-матеріальних цінностей", – додали правоохоронці.

Під час слідства поліціянти з’ясували, що вагони належать компаніям, які зареєстровані в РФ. Крім того, вони були визнані речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

Слідчі дії тривають.