"Укрзалізниця" відновила рух поїздів між Полтавою та Миргородом

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів на дільниці Полтава-Миргород.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, поїзд №722 Київ-Харків наразі прямує із затримкою 4 год 13 хв.

Поїзд №725 Харків-Київ – орієнтовний час затримки 4 год 40 хв.

Поїзд №22 Львів-Харків – орієнтовний час затримки 5 год.

Поїзд №150 Чернівці-Полтава – орієнтовний час затримки 6 год.

Зазначені поїзди замість Миргорода та Полтави-Київської тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.

Зміни також торкнуться деяких зворотних рейсів. Так, потяг №723 Харків-Київ відправиться з Харкова орієнтовно о 18:00, більш точний час буде повідомлено безпосередньо на вокзалі.

Рейс №45/46 Харків-Ужгород та двогрупний поїзд №130/150 до Львова проведуть у дорозі орієнтовно на 6 годин довше через об'їзний маршрут.

В компанії додали, що у зв’язку зі зміною маршруту організувано підвезення всіх пасажирів електричками та автобусами зі станцій Миргород і Полтава-Київська, а також оперативні пересадки на поїзд №150 до Полтави та поїзд №22 до Харкова зі станції Ромодан.