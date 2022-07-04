Світовий банк може виділити $30 мільйонів для нового фонду Horizon Capital

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку може увійти до капіталу нового фонду під управлінням компанії Horizon Capital – Horіzon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) із внеском до $30 млн.

Про це йдеться в повідомленні корпорації, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, загальний цільовий розмір фонду складає $250 млн.

IFC уточнює, що фонд інвестуватиме в основному в технологічні та експортно-орієнтовані компанії, що швидко ростуть, із середньою капіталізацією, що працюють в Україні та Молдові й конкурентоспроможні на глобальному ринку.

Передбачається, що фонд інвестуватиме $10-30 млн для придбання міноритарних пакетів акцій 10-15 компаній із середньою капіталізацією та вартістю $50-150 млн.

Згідно з матеріалами, HCGF IV є наступником Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III, 2017 рік) і наслідуватиме аналогічну інвестиційну стратегію, орієнтовану на ІТ-послуги та продукти, а також на електронну комерцію, інноваційні споживчі товари та фінтех.

IFC нагадує, що інвестував у EEGF III та EEGF II (2008 рік).

Зазначається, що участь IFC у фонді власним капіталом в умовах, коли після початку війни фонд не зможе залучити ці гроші на ринку, матиме вирішальне значення для досягнення мінімального розміру першого закриття $100 млн, а подальша участь IFC дозволить досягти остаточного розміру $250 млн.

Передбачається, що рада директорів IFC розгляне цей проект 15 серпня цього року.

На початку березня цього року про можливість вкласти $50 млн у HCGF IV повідомив і Європейський банк реконструкції та розвитку. Очікувалося, що рада директорів банку розгляне цей проект на засіданні 6 квітня, проте нова дата – 7 вересня.

Horizon Capital – велика інвестиційна компанія, що управляє п'ятьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,1 млрд, серед яких – WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) та EEGF III ($200 млн). Кошти зазначених фондів інвестуються у проєкти в Україні, Молдові та Білорусі.

У даний час у компанії два партнери-засновники – CEO Ленна Кошарна та голова інвесткомітету Джеффрі Ніл. Офіси компанії розташовані у Києві та Чикаго.