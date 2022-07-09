США нададуть Україні ще $400 мільйонів військової допомоги

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на $400 млн.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У документі зазначається, що президент США делегує повноваження Державному секретарю про передачу допомоги на $400 млн для України "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку".

Водночас у Міноборони США уточнили, що до складу нового пакету військової допомоги входять:

чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) і додаткові боєприпаси для них;

три тактичні машини для відновлення обладнання;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

підривні боєприпаси;

контрбатарейні системи;

запчастини та інше обладнання.

У Пентагоні нагадали, що впродовж останніх трьох тижнів США виділили $2,2 млрд на безпекову допомогу Україні, а загалом з початку діяльності адміністрації Джо Байдена – близько $8 млрд.

Із 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад $9,2 млрд безпекової допомоги.