На Кіровоградщині арештували корпоративні права підприємств, пов'язаних з РФ, майже на 6 мільярдів
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права трьох пов’язаних між собою підприємств на понад 5,9 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України)", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, засновниками цих підприємств та власниками часток статутних капіталів є 4 громадянина РФ. Вони проводили незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Зазначається, що для забезпечення збереження майна слідчий суддя наклав арешт на частку росіян у статутному капіталі.
Досудове розслідування за здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.